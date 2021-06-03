Известная украинская телеведущая Лидия Таран показала «спасательную операцию», которую развернула на своей кухне

Ведущая программы новостей на телеканале «1+1» поделилась забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net. На них она показала, как ей пришлось «спасать» двух куриц.

Судя по публикациям, Лидию уговорили приобрести сразу две тушки курицы. При этом ведущая сама не поняла, зачем они ей. Однако, она все же нашла им применение.

«Ну что, спасение курочки номер один. Взяли лучшее, что было дома в холодильнике, помазали всем самым ароматным и самым лучшим. Сейчас запеку и покажу вам результат», - произносит на видео Таран, демонстрируя свое творение в форме в окружении разных овощей.

Позже она показала, как аппетитно выглядит готовое блюдо.

«Ну что, прямо скажем, загорела она неравномерно, но загар ей к лицу…Мягенькая, сочная!», прокомментировала результат ведущая, демонстрируя подрумянившуюся курочку.

«Спасение курочки. Финал», - подписала она эти кадры.

Пока ведущая так и не раскрыла, что же ждет вторую курицу.

Ранее мы писали, что Таран залезла на дерево во время прогулки с дочкой. На ней были надеты розовые штаны и белая блузка. А джинсовую куртку она небрежно подвязала на бедрах. Также для прогулочного образа Лидия выбрала удобную обувь – кроссовки.

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран восхитила кадрами с дочерью, лазая по деревьям: "Как две подруги".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран показала себя без грима, украинцы не оценили: "Мокрая курица".

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Лидия Таран решилась на откровение о своем детстве: "Мало кто знает, но мы…".