Известная украинская ведущая новостей Лидия Таран показала себя в обычной жизни

Звезда канала «1+1» поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Если на телеэкране Лидия Таран блистает при полном параде, с идеальным макияжем и укладкой, то в обычной жизни обстоятельства иногда вносят свои коррективы во внешний облик звезды. Об одном таком случае она рассказала своим фолловерам в соцсети.

«Мокрая курица🐔😚 не знаю, кто это придумал, но это точно о мне дважды попала под ливень, в которой вымокла до нитки, а к тому же добровольно мокла в бассейне и хорошо высушила волосы☺ а еще заняла зонтик, уже когда на небе появилась радуга», - написала телеведущая.

Отметим, поклонники звезды с определением «мокрая курица» категорически не согласились. Артистку щедро осыпали комплиментами.

«Красивая, хоть и намокла. А радуга – к большому счатью», «Лидочка , вы просто супер, вы очень красивая и натуральная», «Лидочка, вы такая крсивая, что ни один дождь не затмит вашу нежность и искренность», "Внешне Лида , Вы по детски непосредственны...и в тоже самое время ОТ ВАС исходит какая то необьяснимая Сила и Энергия.., и даже Дождь Вам нипочем!" - пишут в комментариях.

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