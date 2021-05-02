Известная украинская ведущая новостей Лидия Таран показала свою дочь

Второго мая все христиане празднуют Пасху, сообщает Politeka.net. В этот светлый день принято ходить в церковь и святить паски.

Так и поступила известна телеведущая Лидия Таран с дочерью, Василиной. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Инстаграм.

Таран позировала в белой блузе с вышивкой и в красной юбке, а ее дочь - в красной вышиванке и черной юбочке.

"Христос Воскрес! 😄 Кто уже попробовал святой кулич и колбаску? 😀 всем здоровья и мира! И погоды хорошей 😚 # easter2021 # пасха # великдень2021", - написала Таран.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Какая красавица украинская женщина, гордость нации!", "Воистину Воскрес! Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия 🕊❤️!", "Ого какая красота вы шикарная женщина 😍😍😍", "Здравствуйте тебе и твоим близким, красавица ", - написали пользователи сети.

Напомним, Лидия Таран родила дочь Василину в 2007 году от своего сожителя телеведущего Андрея Доманского. Пара прожила около пяти лет, но, к сожалению, рассталась.

Доманский ушел от Таран, которая переживала разрыв тяжело и сильно обижалась первое время, но позже нашла в себе силы простить мужчину. В одном из интервью телеведущая сказала, что благодарит судьбу за встречу с телеведущим и за то, что он подарил ей дочь Василину.

Напомним, Звезда "1+1" Лидия Таран поделилась печальным откровением, кто бы мог подумать: "В моей семье никогда...".

Как сообщала Politeka, Звезда "1+1" Лидия Таран, которую устраняли от эфиров, показала, как разливает "радость": "Надо как-то жить...".

Также Politeka писала, Звезда "1+1" Таран показала себя без грима, удивив внешностью в обычной жизни: "Ой, смешная!".