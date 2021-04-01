Известная украинская ведущая Лидия Таран рассказала о том, что повергло ее в шок в новом путешествии

Звезда новостей на канале «1+1» поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Таран рассказала, как проводит время в Грузии.

«Шок. Потому что это на самом деле о Грузии - Есть молиться, любить. Ну и еще немного пить», - написала ведущая.

Она рассказала о собственных сортах винограда, которыми славится эта страна, а также наглядно показала виноградники.

«Больше чем винограда, здесь разве что церквей и монастырей. Ну и город влюбленных Сигнахи. Хорошо здесь. Все можно. И хачапури. И локдаун только после 21», - добавила Таран.

Свой пост она сопроводила снимками, на которых показала себя на фоне разных грузинских достопримечательностей. Судя по довольной улыбке, ведущая действительно увлечена путешествием.

Поклонники Таран не могли не прокомментировать ее пост.

«такой красивый цвет лица - это все местный оранж», «Искренне по доброму завидую вам, а воздух а небо а горы! Счастливы люди, которые там родились и живут, это настоящий рай», «Вы как первоцвет», «Красивенькая», «Лидия по весне расцвела», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Тарана показала, как отправилась в парк, чтобы покататься на велосипеде.

Для прогулки она выбрала стильное пальто-сорочку в клеточку, синие удобные штаны и белые кроссовки.

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