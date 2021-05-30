Украинская телеведущая Лидия Таран поделилась откровением о своем детстве

Известная киевлянка в день города решила рассказать, как ей здесь жилось. Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Instagram ведущей программы новостей на телеканале 1+1.

Лидия рассказала, что каждый день ездила на метро на правый берег, где училась в лицее и ходила во дворец пионеров на Арсенальной.

«Мало кто знает, но мы - жители Левобережки, Дарницы да что там, даже Русановки, считались недокиевлянами, и когда кто-то из Гончара (привет, @marichkapadalko 😜) или Саксаганского или других центровых узнавал, что ты с Левого берега, то так немного презрительно на тебя косился☺️ Ну такие уж наши киевские традиции😜 Поэтому, когда кто-то жалуется, что Киев его не принимает, то знайте, это такой город, где даже киевляне всегда доказывали другим киевлянам, что они киевляне! С тех пор мой Киев вырос раз в десять и принял всех, кто захотел здесь быть!"- поделилась звезда.

Также Лидия Таран показала фото сделанное в 1984 году, на котором она с мамой и братом стоят перед школой №65 в день Последнего звонка.

"День Киева Ровно через 5 дней! И за нами цветут каштаны, и волна Днепровская бьет неподалеку", - романтично отметила она и поздравила всех с праздником.

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