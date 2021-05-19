Відома українська ведуча новин Лідія Таран показала себе в звичайному житті

Зірка каналу "1+1" поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Якщо на телеекрані Лідія Таран блищить при повному параді, з ідеальним макіяжем і укладанням, то в звичайному житті обставини іноді вносять свої корективи в зовнішній вигляд зірки. Про один такий випадок вона розповіла своїм фоловерам у соцмережі.

"Мокра курка🐔 😚 не знаю, хто це придумав, але це точно про мене двічі потрапила під зливу, в якій вимокла до нитки, а до того ж добровільно мокла в басейні і добре висушила волосся☺ а ще зайняла парасольку, вже коли на небі з'явилася Веселка», - написала телеведуча.

Відзначимо, шанувальники зірки з визначенням "мокра курка" категорично не погодилися. Артистку щедро обсипали компліментами.

"Красива, хоч і намокла. А веселка - на превеликий счатью«,» Лідочка, ви просто супер, ви дуже красива і натуральна«,» Лідочка, ви Така врхива, що жоден дощ не затьмарить вашу ніжність і щирість", " зовні Ліда, ви по дитячому безпосередні...і в той же самий час від ВАС виходить якась незрозуміла Сила і енергія.., і навіть дощ вам не зашкодить!" - пишуть в коментарях.

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