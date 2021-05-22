Известная украинская телеведущая Лидия Таран залезла на дерево ради эффектных снимков

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм ведущей программы новостей на телеканале 1+1.

Так, в солнечный майский день, гуляя с дочерью улицам столицы Лидия Таран решила предаться воспоминаниям о детстве.

«Когда деревья были большими, а теперь - навпаки🙆♀️😜 показывала Василисе Киев своего детства. Включила машину времени - цветущие каштаны, пломбир в гастрономе, пешком от фундамента Десятинной и дальше вниз по Андреевскому на Подол .. какой это кайф хоть на минутку снова почувствовать себя так, как тогда 👧🏼 У Вас получалось вернуться в детство?», - обратилась она к фанатам.

Стоит сказать, что ради эффектных снимков популярная телеведущая забралась на дерево.

На ней были надеты розовые штаны и белая блузка. А джинсовую куртку она небрежно подвязала на бедрах. Также для прогулочного образа Лидия выбрала удобную обувь – кроссовки.

Фолловеры остались довольны от увиденного, некоторые встревожились, что так сильно высоко забралась Лидия и пожелали ей поберечь себя, другие обратили внимание на дочь Лидии, отметив, что мама с девочкой выглядят как две подружки.

"Береги себя!",

"Какие вы неотразимые! Как две подруги 😍😍 Дети действительно имеют магию открывать порталы во времени",

"Красота среди красоты😍😍😍", - пишут в комментариях.

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