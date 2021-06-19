Известная украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала себя на отдыхе у водоема
Как пишет Politeka.net, Лидия является популярной украинской телеведущей. Но на этом красотка не останавливается и активно развивает свой микроблог в Инстаграм, где за Таран следят десятки тысяч фанатов. И красотка старается не разочаровывать, радуя украинцев постоянно новыми снимками.
В этот раз Лидия опубликовала фото, на котором позировала в купальнике у водоема. Девушка натянула бейсболку на голову, а в руке держала тарелку с клубникой.
"Главное в жизни - правильно расставить приоритеты, выбрать между рекой, клубникой и ... работой. И выбрать себе - в любом случае", - написала Лидия.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер, красивая", "Королева", "Милая добрая умничка ;- с Любовью и уважением поддерживаю и люблю", "Как всегда свежа,как майская роза".
Сообщалось, что телеведущая Лидия Таран присоединилась к эксперименту своих коллег и показала себя без макияжа.
Известная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Лидия Таран решила своеобразно присоединиться к коллегам по цеху и показать, как выглядит без макияжа в обычной жизни.
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