Відома українська ведуча Лідія Таран вразила українців фатальним образом у червоному
Ведуча програми новин на телеканалі «1+1» порадувала шанувальників постом в Instagram, в якому показала свій новий образ. Про це пише Politeka.net.
Сама Таран зізналася, що вирішила вбратися, щоб порадувати себе і повернутися в часи своєї юності.
"Розумною вже пробувала, тепер побуду тут просто красивою. Святкую літо і уявляю, що це у мене скоро випускний знову", - написала ведуча.
На фото вона позує в розкішному образі. На ній яскраво червоне кімоно, яке ідеальне підкреслює яскраву зовнішність блондинки-ведучої. Елегантна укладка, макіяж з червоною помадою і великі сережки ідеально доповнюють образ Таран.
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"Як вам моє червоне кімоно і зачіска чеченської жінки на весіллі?",- з гумором поцікавилася ведуча в підписі до фото.
Її знімки оцінила колега Лідії, ведуча Марічка Падалко.
"Не відірвати очей", - написала вона.
Шанувальники Таран також відгукнулися на її пост.
"Красива як квітка, вам личить!", "Неймовірна. Яка ж шикарна, Ліда", "Лідусік, красива!", "Однозначно, червоний - це ваш колір! Одягайте частіше на ТСН і, неодмінно, червону помаду", "просто красуня", "ви просто чарівні!!", "Красива, як ніколи раніше!", "Леді в червоному", "Лідія, ви прекрасні! Не перестаю вами милуватися на 1 + 1!",- пишуть люди.
Нагадаємо, ведуча "1 + 1" Лідія Таран зважилася на одкровення про своє дитинство: "Мало хто знає, але ми...".
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