Відома українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, похвалилася своїми успіхами в йозі
Як пише Politeka.net, Лідія є популярною українською телеведучою. Але на цьому красуня не зупиняється і активно розвиває свій мікроблог в Instagram, де за Таран стежать десятки тисяч фанатів. І красуня намагається не розчаровувати, радуючи українців постійно новими знімками.
У новому пості з нагоди Дня йоги артистка зізналася, що вона отримує від цих занять. Також вона показала досить вражаючі кадри.
Схоже своєю прекрасною формою Лідія зобов'язана і йозі в тому числі.
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"Мені прикро, що мої пости про йогу лайкають там мало людей😊 ні, ну правда! Перед тим, як стати в собаку, сісти в корову або лягти в крокодила, ти проходиш дуже довгий шлях. Ти працюєш З собою і над собою🤪 а це найважча робота в світі... тому що ми ліниві по суті і інертні по природі😜 а йога змінює нас. І зміни ці стають дуже видимі. І нехай я зараз займаюсь не так часто, як треба, але всьому найкращому в своєму тілі, я зобов’язана своїм йога- поводирям😜 з міжнародним днем йоги, друзі", - написала Лідія.
Телеведуча займається йогою вже більше 10 років, і намагається знаходити час для 3-4 тренувань на тиждень. В середньому одне заняття займає 2 години.
Нагадаємо, зірка "1+1" Лідія Таран здивувала яскравим образом, згадавши молодість.
А ще Politeka писала, що зірка "1 + 1" Лідія Таран на кухні влаштувала рятувальну операцію.
Також Politeka повідомляла, що ведуча" 1+1 " Лідія Таран зважилася на одкровення про своє дитинство.