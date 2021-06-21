Известная украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, похвасталась своими успехами в йоге

Как пишет Politeka.net, Лидия является популярной украинской телеведущей. Но на этом красотка не останавливается и активно развивает свой микроблог в Инстаграм, где за Таран следят десятки тысяч фанатов. И красотка старается не разочаровывать, радуя украинцев постоянно новыми снимками.

В новом посте по случаю Дня йоги артистка призналась, что она получает от этих занятий. Также она показала весьма впечатляющие кадры.

Похоже своей прекрасной формой Лидия обязана и йоге в том числе.

«Мне обидно, что мои посты о йоге лайкают там мало людей😊 нет, ну правда! Перед тем, как стать в собаку, сесть в корову или лечь в крокодила, ты проходишь очень долгий путь. Ты работаешь с собой и над собой, а это самая тяжелая работа в мире ... потому что мы ленивы по сути и инертные по природе😜 а йога меняет нас. И изменения эти становятся очень видны… и пусть я сейчас занимаюсь не так часто, как надо, но всему лучшем в своем теле, я обязана своим йога поводирям😜 с международным днем йоги, друзья», - написала Лидия.

Телеведущая занимается йогой уже более 10 лет, и старается находить время для 3-4 тренировок в неделю. В среднем одно занятие занимает 2 часа.

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран удивила ярким образом, вспомнив молодость.

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