Популярная отечественная ведущая на ТВ Лидия Таран из 1+1 показала, как подготовилась к битве
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской ведущей на ТВ. Красотка, как и множество других звезд, решила поддержать сборную Украины сегодня, опубликовав фото в Инстаграм.
На снимке Лидия позировала в футболке сборной Украины. Красотка улыбалась, демонстрируя яркие рисунки герба на щеках, а в руках держала флаг. Как можно заметить, Таран находилась на студии "ТСН".
"Содержание выпуска - в одной фотке! готовимся к битве. Слава Украине!", - написала Лидия.
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Фанаты поставили множество лайков и прокомментировали публикацию:
"Болеем за наших", "Удачи Украине", "Украина вперед!".
Отметим, что сборная Украины сегодня сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы против сборной Англии. Матч пройдет в Риме (Италия), а начнется в 22.00 по киевскому времени.
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