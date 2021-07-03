Популярная отечественная ведущая на ТВ Лидия Таран из 1+1 показала, как подготовилась к битве

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской ведущей на ТВ. Красотка, как и множество других звезд, решила поддержать сборную Украины сегодня, опубликовав фото в Инстаграм.

На снимке Лидия позировала в футболке сборной Украины. Красотка улыбалась, демонстрируя яркие рисунки герба на щеках, а в руках держала флаг. Как можно заметить, Таран находилась на студии "ТСН".

"Содержание выпуска - в одной фотке! готовимся к битве. Слава Украине!", - написала Лидия.

Фанаты поставили множество лайков и прокомментировали публикацию:

"Болеем за наших", "Удачи Украине", "Украина вперед!".

Отметим, что сборная Украины сегодня сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы против сборной Англии. Матч пройдет в Риме (Италия), а начнется в 22.00 по киевскому времени.

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