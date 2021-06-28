Известная украинская телеведущая Лидия Таран показала себя и рассказала о празднике

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран стала довольно популярной телеведущей на телеканале 1+1. Белокурая красотка также ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами новыми фото и мыслями.

В этот раз Лидия опубликовала фото, на котором позировала в стильном платье. Красотка в руках держала Конституцию Украины, посвятив этому целый пост:

"Каждый, кто работает, имеет право на отдых. Статья 45. Поколдовала на Конституции, открыв ее как раз на этой странице. Пошла реализовывать первую часть предложения. А именно работать тем, кто уже воспользовался законным правом на отдых, советую не спешить в Киев. Все равно пробки начинаются сразу за Одессой, Львовом и перед Борисполем".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А когда начнется реализация второй части?", "Интересно, а социальный отдых, это что такое", "А в деревне, жаль, нет отдыха".

Напомним, звезда «1+1» Лидия Таран показала, как работается при сильной жаре

А еще Politeka писала, что звезда 1+1 Лидия Таран раскрыла секрет идеальной фигуры

Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Лидия Таран в купальнике поманила клубничкой, фото



