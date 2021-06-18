Телеведущая Лидия Таран присоединилась к эксперименту своих коллег и показала себя без макияжа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Лидия Таран решила своеобразно присоединиться к коллегам по цеху и показать, как выглядит без макияжа в обычной жизни. Напомним, на днях телеведущие канала решили отметить День естественной красоты, и вышли в эфир без грима и косметики. Это вызвало ажиотаж среди зрителей и пользователей сети, многие отметили, что ведущие и без макияжа очень красивые.

К флешмобу присоединилась и Лидия Таран – в своем Instagram она выложила забавное домашнее фото, на котором позирует в интересном виде. Как видно, перед камерой телезвезда появилась в домашнем наряде, ее волосы растрепаны и собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни грамма косметики, при этом она мило улыбается.

В подписи к фотографии Таран написала: "Естественная, говорите? Женская, говорите? Красота? Едва не пропустила праздник, потому что весь день хожу как раз такая, как надо. Обожаю быть неузнаваемое и свободной! Главное, чтобы на носу прыщи от вечной маски выскакивали, девушки! Если бы не работа, а не красилась бы вообще! Мы и так милашки, вы же помните?".

Пользователи тут же принялись активно комментировать снимок Лидии: "Вы очень классная", "Вы красотка", "Без макияжа как школьница", "Естественное – самое красивое", "Красотка", "У вас отличный вид", "Очаровательная, природная красота", "Вы очень красивая", "Просто красотка", "Хорошего настроения, красотка".

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