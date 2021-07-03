Комік і ведучий, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий, незважаючи на завантаженість на роботі, проводить багато часу зі своєю сім'єю

Як передає Politeka.net, дружина Кошового Ксенія опублікувала у себе в Instagram зворушливе фото, на якому показала, як Євген проводить час вдома. На фото Кошовий сидів у кріслі, а поруч з ним перебувала його молодша дочка Серафима. На плечі у артиста сиділа маленька собачка, яку гуморист дуже сильно любить. В руках Кошовий тримав папку з папером і щось показував або пояснював своїй доньці.

Відзначимо, що Кошовий з 2007 року одружений на Ксенії Стрельцовій, яка була танцівницею. Жінка народила коміку двох дочок. Старша дочка Кошових Варвара вже встигла неодноразово засвітитися на телебаченні. Вона брала участь в шоу "Голос країни", а також виступала в "Лізі сміху" і шоу "Розсміши коміка".

Додамо, що Євген Кошовий дуже любить свою сім'ю. Це видно з численних інтерв'ю та фото в соцмережах.

Нагадаємо, що Євген Кошовий в басейні обурив українців, фото: "Пора худнути, розплився, фу".

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий вибухнув емоціями на кухні:"Хлопці, ви...".

Також Politeka писала, що Євген Кошовий і Злата Огневич розділили радість Осадчої і Горбунова: "який гарний...".