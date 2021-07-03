Нова "Холостячка", українська співачка і учасниця "Євробачення" Злата Огневич побалувала шанувальників пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, зняте в масажному салоні. На Златі не було одягу, вона знімала себе в дуже спокусливому вигляді.

"Все, мене не буде півтори години. Вирушаю в країну задоволень разом з Антоніною", - грайливо заявила зірка.

Пізніше Злата поділилася кадрами з вулиці. Задоволена артистка розповіла, як почувається після масажу.

"Перед вами обличчя відпочившої, щасливої і задоволеної життям людини, яка побувала на фантастичному масажі. Боже, це те, що мені потрібно було. У мене просто крила за спиною виросли. Зараз йду на дуже важливу класну зустріч з приводу майбутніх зйомок. Ох скільки восени вас чекає краси. А найближча краса це липень - це місяць прем'єри мого нового кліпу", - зазначила зірка.

Нагадаємо, що Злата Огневич в міні-сукні заговорила про таємні бажання: "Вище миру і пристрастей".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич після початку зйомок "Холостячки" заговорила про стосунки: "Мій секрет простий - я...".

Також Politeka писала, що Огневич на "Холостячці" зізналася, чому не могла побудувати стосунки до шоу "після розриву...".