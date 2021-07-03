Співачка Еліна Іващенко показала в соцмережі незвичайне відео, порадувавши фанатів

Як повідомляє Politeka.net, молода українська співачка Еліна Іващенко, яка нещодавно записала спільну композицію з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу юна красуня поділилася в мережі кумедним відео, на якому показала своє обличчя зблизька.

Як видно, перед камерою Еліна з'явилася в стильному темному вбранні, її довге волосся розпущене і випрямлене, а на обличчі легкий макіяж. При цьому очі дівчини блакитні і дуже виразні, хоча, швидше за все, це один з фільтрів в мережі. Дівчина кокетливо крутить обличчям перед об'єктивом в такт музиці, яка грає на тлі.

У підписі до відеоролика Іващенко загадково написала: "Вгадай мій справжній колір очей". Шанувальники артистки тут же почали коментувати її відео: "Зелені", "Люблю", "Супер красуня! Крута! Ви моя улюблена співачка! Балдію!", "Блакитний", "Карі", "Синьо-блакитні".

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