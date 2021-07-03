Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою, що стала відомою ще завдяки дуету"Потап і Настя". Зараз красуня активно розвиває сольну кар'єру, а також веде сторінки в соціальних мережах, радуючи українців творчістю.

На новому фото Настя позувала в стильному жовтому костюмі з декольте. Красуня на першому фото стояла біля стіни, а на другому - сіла, загнувши одну ніжку.

"Жовтий костюм, жовте золото, жовтий настрій", - написала Каменських під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "дуже красива", "шикарна красуня", "Прекрасна Настя, в обіймах з Мексики", " обожнюю жовтий, обожнюю Настю) але як ти схудла... терміново 20 ін'єкцій тірамісу внутрішньошлунково)", "клас, ви на цьому фото дуже схожі на Моніку Белуччі".

Нагадаємо, Каменських без одягу прикрилася однією піною, показуючи кокетливі ігри у ванній

А ще Politeka писала, що Настя Каменських відверто розповіла про образи на Потапа і його страху

Також Politeka повідомляла, що Каменських в корсеті і ботфортах запалила на сцені, похвалившись формами



