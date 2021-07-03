Українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила продовжити займатися танцями після участі в популярному шоу

Як передає Politeka.net, восени 2020 року Фреймут повернулася на екрани, взявши участь у популярному шоу «Танці з зірками». На проекті зірка протрималася досить довго, проте судді проявляли до неї строгість. Ще суворіше були глядачі, які сильно критикували танці Фреймут. В одному з ефірів Ольга зізналася, що її буквально травлять в мережі.

Втім, телеведучу критика не зупиняла, тому вона продовжувала йти до своєї мети. У себе в Instagram вона показала, що продовжила займатися хореографією і після проекту. У цьому їй допомагає її подруга, хореограф і учасниця «Танців з зірками» Яна Заєць.

На свіжих кадрах дівчата активно вправлялися в хореографічному залі. Яна рахувала, а Фреймут слухняно повторювала за нею рухи. До речі, до проекту Ольгу теж готувала Заєць.

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