Українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила продовжити займатися танцями після участі в популярному шоу
Як передає Politeka.net, восени 2020 року Фреймут повернулася на екрани, взявши участь у популярному шоу «Танці з зірками». На проекті зірка протрималася досить довго, проте судді проявляли до неї строгість. Ще суворіше були глядачі, які сильно критикували танці Фреймут. В одному з ефірів Ольга зізналася, що її буквально травлять в мережі.
Втім, телеведучу критика не зупиняла, тому вона продовжувала йти до своєї мети. У себе в Instagram вона показала, що продовжила займатися хореографією і після проекту. У цьому їй допомагає її подруга, хореограф і учасниця «Танців з зірками» Яна Заєць.
На свіжих кадрах дівчата активно вправлялися в хореографічному залі. Яна рахувала, а Фреймут слухняно повторювала за нею рухи. До речі, до проекту Ольгу теж готувала Заєць.
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Нагадаємо, що Фреймут показала, як підросла її молодша дочка, красномовне фото: "Моя Євдокія".
Як повідомляла Politeka, телеведуча Оля Фреймут в пікантному боді показала, що для неї ідеальне життя: "Ого, сміливо".
Також Politeka писала, що Фреймут з шиком відгуляла 4-річчя дочки в Іспанії, рідкісні фото крихітки:"Моя любов".