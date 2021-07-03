Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала своє вміння

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук нещодавно стала чемпіонкою України зі стрибків у довжину. Дівчина першого липня виступила в столиці Норвегії-Осло на третьому етапі "Діамантової ліги", де повністю провалилася, не потрапивши в підсумковий залік. Але для красуні не все втрачено, адже в столиці Швеції (Стокгольмі) Марина може виправити ситуацію на п'ятому етапі "Діамантової ліги".

Бех вирішила опублікувати фото, яке зробили на змаганні в Швеції. Красуню фотограф встиг зловити в ефектному польоті. Марина була в міні і кросівках.

Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі під публікацією:

"Я люблю тебе", " друга фотка в публікації просто вогонь. Фотограф зловив момент з вдалого ракурсу !!!", "Як мило, ти збираєшся бути?", "Що сталося, дорога"," бажаю удачі і перемоги завтра","удачі, бажаємо перемоги".

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