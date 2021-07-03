Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала свое умение

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук недавно стала чемпионкой Украины по прыжкам в длинну. Девушка первого июля выступила в столице Норвегии - Осло на третьем этапе "Бриллиантовой лиги", где полностью провалилась, не попав в итоговый зачет. Но для красотки не все потеряно, ведь в столице Швеции (Стокгольме) Марина может исправить ситуацию на пятом этапе "Бриллиантовой лиги".

Бех решила опубликовать фото, которое сделали на соревновании в Швеции. Красотку фотограф успел поймать в эффектном полете. Марина была в мини и кроссовках.

Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии под публикацией:

"Я люблю тебя", "Вторая фотка в публикации просто огонь . Фотограф поймал момент с удачного ракурса !!!", "Как мило, ты собираешься быть?", "Что случилось, дорогая", "Желаю удачи и победы завтра", "Удачи, желаем победы".

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