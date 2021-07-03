Відома телеведуча Маша Єфросиніна показала спекотні фото з відпочинку в сонячній Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка не так давно повернулася з Мексики, де відзначала свій день народження, схоже, знову вирішила відпочити. У своєму Instagram зірка показала яскраві фото з турецького курорту, куди вирушила, судячи з фото, зі своїм сином.

На нових фото Марія відображена в пляжному бунгало біля самого моря, а за її спиною відкривається фантастичний вигляд на гори. Вона присіла на диванчик, а поруч з нею приліг син, який поклав голову мамі на коліна. Перед камерою телеведуча з'явилася в стильному помаранчевому купальнику, який підкреслив фігуру, довгі ноги і рівну засмагу. Волосся красуні розпущене і зачесане назад, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Єфросиніна написала: "Дабл дрес з #мужчинамоеймечты". Користувачі тут же почали коментувати публікацію, засинаючи зірку компліментами: "Маша, ви дуже гарні, і Ваш чоловік також", "Маша, ви приголомшливі виглядаєте! Розумна, красива, талановита, харизматична!", "Купальник вогонь", "Шикарно у всіх сенсах".

Нагадаємо, Єфросиніна з короткою стрижкою і без макіяжу показала, як виглядала до популярності: "Я була...".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після побаченого з 6-річним сином звернулася до українців: "Як жорстоко розплатилася…"

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна стривожила заявою про свій стан: "Не можу поворухнутися...".