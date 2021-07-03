Український виконавець і кінопродюсер Dzidzio (Михайло Хома) здивував незвичайною поведінкою
Як передає Politeka.net, в Instagram аккаунта "Зірковий шлях" з'явилося відео, яке таємно зняв чоловік у формі поліцейського. Він записав момент, коли виконавець Геннадій Вітер на підвищених тонах розмовляв з Дзідзьо, розмахуючи своєю сумкою. Загострення пристрастей було таким, що чоловіки ледь не побилися.
Коли артист побачив, що їх знімають, він звернувся до поліцейського зі словами: «Вимкни камеру».
"Ви розумієте, що тут відбувається? І що DZIDZIO @dzidzio і Gena VITER @genaviter_official не поділили? Зізнаємося, навіть @zirkovyi_shlyah поки не в курсі. Може, є припущення?",- зазначили автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники стали висловлювати свої припущення з приводу події.
"Це зйомки нового фільму або кліпу», «Актори», «Хайп», «бійка, бійка, бійка!", "Діма ти вчасно включив запис", "Не розводьте людей... Дзідзьо знімає новий фільм", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Дзідзьо засвітився в обнімку з відомою актрисою, не стримавши почуттів: "як добре, що ми зустрілися...".
Як повідомляла Politeka, Дзідзьо після розлучення з дружиною засвітився з відомою українкою: "яка ж все-таки вона красива".
Також Politeka писала, що Дзідзьо показав різкі зміни, обзавівшись Rolls Royce:"виглядає, як епізод з Холостяка".