Український виконавець і кінопродюсер Dzidzio (Михайло Хома) здивував незвичайною поведінкою

Як передає Politeka.net, в Instagram аккаунта "Зірковий шлях" з'явилося відео, яке таємно зняв чоловік у формі поліцейського. Він записав момент, коли виконавець Геннадій Вітер на підвищених тонах розмовляв з Дзідзьо, розмахуючи своєю сумкою. Загострення пристрастей було таким, що чоловіки ледь не побилися.

Коли артист побачив, що їх знімають, він звернувся до поліцейського зі словами: «Вимкни камеру».

"Ви розумієте, що тут відбувається? І що DZIDZIO @dzidzio і Gena VITER @genaviter_official не поділили? Зізнаємося, навіть @zirkovyi_shlyah поки не в курсі. Може, є припущення?",- зазначили автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали висловлювати свої припущення з приводу події.

"Це зйомки нового фільму або кліпу», «Актори», «Хайп», «бійка, бійка, бійка!", "Діма ти вчасно включив запис", "Не розводьте людей... Дзідзьо знімає новий фільм", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дзідзьо засвітився в обнімку з відомою актрисою, не стримавши почуттів: "як добре, що ми зустрілися...".

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо після розлучення з дружиною засвітився з відомою українкою: "яка ж все-таки вона красива".

Також Politeka писала, що Дзідзьо показав різкі зміни, обзавівшись Rolls Royce:"виглядає, як епізод з Холостяка".