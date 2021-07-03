Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час з сином

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом. Красунчик вже встиг одружується на красуні Лілії, яка йому народила сина Леона. Перший час Влад не показував обличчя малюка, а тепер досить часто можна побачити фото і відео з хлопчиком на сторінці в Instagram Влада.

Цього разу хореограф показав, як грає в баскетбол з сином. Влад і Леон були в одних шортах, знявши навіть футболки.

"Така штука, в це кільце, з штрафної лінії потрапив 6 з 7, що в принципі для мене звичайний результат. Зараз перевіримо, наскільки це закономірно", - сказав Влад.

"Здрастє. Мене звуть Леон", - сказав малюк.

"Поки одна з двох", - написано на другому кадрі.

"А потім 5 поспіль залетіло, природно", - написав Влад.

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