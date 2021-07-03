Український телеведучий Юрій Горбунов зібрався із зірковими друзями, щоб подивитися футбол

Як передає Politeka.net, 3 липня українська збірна зіграє з командою Англії. Спортсмени боротимуться за місце у півфіналі Чемпіонату Європи. Як відомо, українська команда вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату, тому українці як ніколи мобілізувалися, щоб дивитися футбол.

Не стали винятком зірки, які зібралися разом щоб підтримати українських футболістів. Так, Юрій Горбунов разом з вагітною Катею Осадчою, Потапом, Настею Каменських і менш знаменитими друзями зібралися за столом перед футбольним матчем. Горбунов вирішив зняти компанію на камеру нагадавши українцям, що сьогодні ввечері їх чекає футбол.

"До футболу готові!",- підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили масу цікавих відгуків.

«Щось не густо на столі, не по-українськи», "Приємно бачити всіх разом", "Так. Дуже приємно всіх бачити. Звичайно. Готові", "молодці, красиво", "Супер! За перемогу!", "Крутяк) така шикарна компанія", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов без вагітної Осадчої показав, як релаксує в незвичайному місці: "втомився, бідний".

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