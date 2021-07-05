Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна не перестають дивувати своїми витівками

Так, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram опублікували свіже відео, головною героїнею якого стала семирічна Ліза Галкіна, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Малятко сиділо за столом, і голос, схожий на Пугачову, попросив у неї: "Ліза, покажи нам дівчинку з Інстаграма якусь".

Дочка артистів з радістю миттєво увійшла в образ, кривляючись на камеру:

"Хороші мої, сьогодні, напевно, вам щось розповім... Ніі, напевно, завтра! Чао-какао!", - в кінці Ліза показала пальцями сердечко та мило посміхнулася.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думка коментуючих розділилася: одні похвалили дочку Пугачової і Галкіна за артистизм, інші відзначили, що Ліза, мовляв, і в справжньому житті багато кривляється.

"Молодець Ліза... Правильно кривляк показала..."

"Миле створіння. Не хотілося б щоб вона стала дівчиною з Інстаграма 😍"

"Режисери, готуйте для Лізи головні ролі!!!!!!👏👏👏"

"Артистизм успадкувала!.. 😍"

"Лізонька, як же ти схожа своїми витівками на тата... розвивайся і далі"

"Їй і показувати нікого не треба, вона сама така. Кривляється, рученятами махає і т. д. іноді навіть бісить"

"Це жах і не смішно"

Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна росте справжньою леді, кадри

Як повідомляла Politeka, у родині Пугачової підростає дівчинка, про яку мало хто знає

Також Politeka писала, що Пугачова зняла, як няньчиться з дітьми без Галкіна у своєму величезному замку