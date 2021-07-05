Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна не перестають дивувати своїми витівками
Так, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram опублікували свіже відео, головною героїнею якого стала семирічна Ліза Галкіна, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Малятко сиділо за столом, і голос, схожий на Пугачову, попросив у неї: "Ліза, покажи нам дівчинку з Інстаграма якусь".
Дочка артистів з радістю миттєво увійшла в образ, кривляючись на камеру:
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"Хороші мої, сьогодні, напевно, вам щось розповім... Ніі, напевно, завтра! Чао-какао!", - в кінці Ліза показала пальцями сердечко та мило посміхнулася.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думка коментуючих розділилася: одні похвалили дочку Пугачової і Галкіна за артистизм, інші відзначили, що Ліза, мовляв, і в справжньому житті багато кривляється.
"Молодець Ліза... Правильно кривляк показала..."
"Миле створіння. Не хотілося б щоб вона стала дівчиною з Інстаграма 😍"
"Режисери, готуйте для Лізи головні ролі!!!!!!👏👏👏"
"Артистизм успадкувала!.. 😍"
"Лізонька, як же ти схожа своїми витівками на тата... розвивайся і далі"
"Їй і показувати нікого не треба, вона сама така. Кривляється, рученятами махає і т. д. іноді навіть бісить"
"Це жах і не смішно"
Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна росте справжньою леді, кадри
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