Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают удивлять своими выходками
Так, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали свежее видео, главной героиней которого стала семилетняя Лиза Галкина, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Малышка сидела за столом, и голос, похожий на Пугачеву, попросил у нее: "Лиза, покажи нам девочку из инстаграма какую-нибудь".
Дочь артистов с радостью мгновенно вошла в образ, кривляясь на камеру:
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"Хорошие мои, сегодня, наверно, вам что-нибуль расскажу... Нее, наверно, завтра! Чао-какао!", - в конце Лиза показала пальцами сердечко и мило улыбнулась.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнение комментирующих разделилось: одни похвалили дочь Пугачевой и Галкина за артистизм, другие отметили, что Лиза, мол, и в настоящей жизни много из себя "воображает".
"Молодец Лиза... Правильно кривляк показала..."
"Милое создание. Не хотелось бы чтобы она стала девушкой из инстаграма 😍"
"Режиссёры, готовьте для Лизы главные роли!!!!!!👏👏👏"
"Артистизм унаследовала!.. 😍"
"Лизонька, как же ты похожа своими выходками на папу... развивайся и дальше"
"Ей и показывать никого не надо, она сама такая. Кривляется, ручонками машет и т.д. Иногда даже бесит"
"Это ужас и не смешно"
Напомним, дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей леди, кадры
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