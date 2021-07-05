Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают удивлять своими выходками

Так, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали свежее видео, главной героиней которого стала семилетняя Лиза Галкина, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Малышка сидела за столом, и голос, похожий на Пугачеву, попросил у нее: "Лиза, покажи нам девочку из инстаграма какую-нибудь".

Дочь артистов с радостью мгновенно вошла в образ, кривляясь на камеру:

"Хорошие мои, сегодня, наверно, вам что-нибуль расскажу... Нее, наверно, завтра! Чао-какао!", - в конце Лиза показала пальцами сердечко и мило улыбнулась.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнение комментирующих разделилось: одни похвалили дочь Пугачевой и Галкина за артистизм, другие отметили, что Лиза, мол, и в настоящей жизни много из себя "воображает".

"Молодец Лиза... Правильно кривляк показала..."

"Милое создание. Не хотелось бы чтобы она стала девушкой из инстаграма 😍"

"Режиссёры, готовьте для Лизы главные роли!!!!!!👏👏👏"

"Артистизм унаследовала!.. 😍"

"Лизонька, как же ты похожа своими выходками на папу... развивайся и дальше"

"Ей и показывать никого не надо, она сама такая. Кривляется, ручонками машет и т.д. Иногда даже бесит"

"Это ужас и не смешно"

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