Співак Володимир Дантес здивував зізнанням на всю країну

Як відомо, чоловік екс-солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої Дантес нещодавно випустив свій перший сольний альбом. На відміну від коханої, яку продюсує Потап, Володимир працював над виходом альбому "Твоя улюблена музика" самостійно. Прем'єра відбулася напередодні 33-річчя артиста. Про це мова зайшла в програмі "Світське життя" з Катею Осадчою, передає Politeka.net.

Ведуча поцікавилася в співака про його стосунки з Потапом: "Він у твоїх, можна сказати, порадниках, ти іноді до нього звертаєшся за допомогою... Чи не виникало у тебе бажання стати підопічним Потапа?"

"Я єврей. І коли я можу заробляти сам гроші, мені це більше подобається...",- заявив Дантес.

"Ділитися ти не хочеш...", - влучно вставила свої "п'ять копійок" Осадча.

"Якщо можна у генія поп-музики Потапа брати якісь поради безкоштовно і на цьому заробляти... Ну, спасибі, Льоша, вклоняюся в коліна. Спасибі за це", - з посмішкою продовжив Володимир.

При цьому співак ухилився від відповіді на питання про те, хто в їхній родині з Дорофєєвою заробляє більше.

Нагадаємо, що Дантес змусив Дорофєєву пишатися:"така щаслива, що ти нарешті зробив це".

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