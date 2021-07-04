Герой "Холостяка 11" Михайло Заливако і його обраниця, переможниця шоу, Анна Богдан поділилися архівними кадрами
Анна і Михайло залишилися разом після проекту незважаючи на всю заяву шанувальників шоу «Холостяк», а також критику недоброзичливців і слова заздрісників. Причому разом кохані часто тепер публікують однакові кадри, викликаючи не менш бурхливу реакцію в мережі Instagram.
Зараз Анна і Міхалі поділилися незвичайними кадрами, які були зроблені відразу після фіналу «Холостяка». На відео можна помітити, як на самому початку відносин вони фліртували і на емоціях говорили один з одним, збентежено перешіптуючись.
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Після зйомок фінального епізоду пару помітили на дивані, поки Анна жартівливо плескала Михайла по плечах за його словами:
"Хуліганство" - підписала Анна показані кадри.
Раніше, говорячи про питання пошуку справжнього чоловіка Анна висловилася вельми красномовно:
"Ось я вважаю, що чоловік - це той, який не боїться взяти відповідальність за жінку і надалі - за сім'ю. Той, який не створює проблем, а навпаки - допомагає їх вирішити. Тільки в казках люди ніколи не лаються і живуть душа в душу без сварок».
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