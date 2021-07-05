Співачка Настя Каменських розповіла про свою біду, звернувшись до публіки

34-річна артистка, як відомо, візьме участь у найбільшому українському фестивалі Atlas Weekend, який стартує 5 липня в Києві. Однак, напередодні виступу зірка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Про це Настя повідомила під час репетиції, виклавши відповідні кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. За словами Каменських, зараз у неї дуже щільний графік виступів, і це не могло не відбитися на її самопочутті.

"Кожен день концерти - це найбільша нагорода для артиста, але... Можу сказати, що трошки хвилююся, тому що були кілька концерів поспіль, і у мене трохи сів голос, я сподіваюся, що до завтра він відновиться... Всякі кондиціонери влітку це, звичайно, небезпечно, тому, будь ласка, бережіть себе...", - звернулася співачка до фанатів.

Незважаючи на легке нездужання, Настя все ж тримається молодцем: "Найголовніше і важливе в цій справі, це те, що у нас приголомшливий настрій! Льоха мій мене підтримує і дівчата... Зроблю все можливе, щоб відновити (голос, - ред.) до завтра".

Також співачка розповіла, що після саунд-чека планує з чоловіком відвідати лікаря.

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