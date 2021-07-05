Тіна не така, як раніше

Відома українська співачка Тіна Кароль продовжує дивувати зухвалими витівками після зміни іміджу

Ще пару місяців тому співачка заявила, що відійде від звичних образів і виконуватиме пісні в новому стилі. Після цього пішов випуск цілої низки композицій, інтригуючих іншим напрямком.

Сучасні мотиви, відверті вбрання на промо-кадрах для інтриги і зовсім інші кліпи спантеличили мережу, багато хто з фанатів були не готові до таких змін. Більш того, зірку навіть зараз засуджують за зухвалі витівки.

Сама Кароль ніяк не коментує свої перетворення. Пару днів тому після виходу кліпу "Красиво" зірку розкритикували через досить пікантні кадри і переодягання в ліфті. Зараз же в сторі зірка лише підігріла інтерес до себе, виставляючи напоказ фігуру в чорному вбранні.

Не обійшлося і без впевненої демонстрації підтягнутих форм і засмаглих ніг. Хвалячись кросівками, Кароль непристойно задерла ногу і посміялася після над тим, що цей момент був знятий.

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