Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, покрасувалася перед камерою в літніх нарядах

Зірка може похвалитися ідеальною фігурою після двох вагітностей, передає Politeka.net. Артистка з'являється в різних нарядах, демонструючи форми, якими гріх не пишатися.

Цього разу Анна розмістила кадри в сторіс Instagram, на яких постала в смугастому костюмі. Красуня грайливо посувала стегнами та іншими частинами тіла.

Завершили образ актриси різні аксесуари, а також зачіска з легкими хвилями.

Пізніше артистка продемонструвала фігуру в сарафані майже такого ж забарвлення.

"А ось це тонкий сарафанчик. Шалено легкий, якраз на таку спеку", - похвалилася Анна.

Зазначимо, Анна Саліванчук в одному з інтерв'ю розповіла, що до заміжжя і появи дітей вона особливо не стежила за харчуванням. Однак після зйомок у фільмі "Свінгери" актриса поправилася на три кілограми, від яких не могла позбутися навіть після дієти. Тоді артистка звернулася до дієтолога, який розписав Саліванчук раціон харчування, спираючись на її вподобання і смаки.

В результаті така дієта настільки сподобалася Анні, що вона продовжила так харчуватися скинувши не тільки три кілограми, але пізніше - і сім.

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