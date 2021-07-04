Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова розповіла, коли збирається в пологовий будинок

Вчора Даша і Микита поскаржилися на стан свого будинку, ремонт якого повинен був закінчитися ще місяць тому. Через те, що пара так і не змогла переїхати, вони дуже переживали і нервували.

На останніх термінах вагітності Даша розповіла, що зараз вона дуже хотіла закінчити будинок і так не турбуватися про це. Причому за день до цього Даша навіть збиралася в пологовий будинок, так як думала, що вже пора.

Але це були лише тренувальні сутички, тому дівчина запевнила шанувальників: з нею все добре, вона просто чекає.

"Чесно кажучи, вже хочеться швидше народити. Побачитися з нашим сином, стати трохи легше, тому що дуже важко носити себе. Тому, синку, чекаємо тебе!» - написала Даша в Instagram-сторіз днем раніше.

Цього разу вона також підкреслила, що поки ще нікуди не їде, скоро 39 тиждень вагітності і ребенко вже опустився: "сьогодні буде весело з обсутроством вдома. Окей, бачу ви теж чекаєте і перевіряєте, поїхала я в пологовий будинок. Ще ні".

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