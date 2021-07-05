Співачка Оля Полякова поділилася ідеальним, на її думку, "рецептом" вдалого відпочинку
37-річна суперблондинка, яка любить епатувати публіку і, здається, нічого не соромиться, порадувала фанатів новими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Зараз Полякова знаходиться в Туреччині і, судячи з геометки, розмістилася в п'ятизірковому готелі. Довгонога красуня позувала на пустельному пляжі в білій міні-сукні в чорний горошок і сонцезахисних окулярах. Оля вдало розташувалася під парасолькою, покуражившись на камеру. Вітер грав у її волоссі, а з обличчя не пропадала чарівна посмішка.
Співачка попросила шанувальників вибрати, яке з чотирьох фото вийшло найкраще, а також видала, що прилетіла до Туреччини не тільки відпочивати.
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"За традицією 1, 2, 3, 4?))) Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?) #work&travel", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Однією з перших пост "лайкнула" ще одна відома блондинка, ведуча Леся Нікітюк.
"2. Я теж не люблю пасивний відпочинок. 2 в 1 це класно"
"А я люблю працювати, щоб відпочити.... 😢"
"Літній бриз, - придумала назву до фото❤️"
"4 така щаслива😍❤️❤️"
"Це не сумісно👏"
"Краща 😍"
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