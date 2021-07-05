Співачка Даша Астаф'єва по-дружньому "підколола" подругу, ведучу Лесю Нікітюк
Дівчата частенько бувають на одних і тих же заходах, в тому числі миготять разом на різних проєктах. Днями завершилися зйомки чергового сезону шоу "Хто зверху" з Нікітюк і Сергієм Притулою в якості ведучих. Астаф'єва, яка брала участь у фінальному випуску, нишком зняла Лесю, яка розслабилася і не знала, що знаходиться під прицілом камери.
Даша опублікувала кумедний кадр в "сторіз" в Instagram, показавши тим самим подругу в непривабливому світлі, передає Politeka.net. Нікітюк сиділа на сходинках, згорбившись і широко розставивши ноги, з байдужим виразом обличчя.
"Вчора закохалася", - з теплом та іронією підписала кадр Астаф'єва.
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"Я така в житті... так", - підтвердила Леся, додавши сумний смайлик. Сподіваємося, що жарт ніяк не вплине на відносини зіркових подруг.
Відзначимо, в шоу "Хто зверху" беруть участь дві команди - чоловіча і жіноча. Дуель сильної і прекрасної статей ділиться на раунди, що складаються з бліцопитувань, різних конкурсів і змагальних ігор. Крім того обговорюються теми, які чоловіки й жінки в присутності один одного не піднімають. Переможець отримує в якості призу грошову суму.
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