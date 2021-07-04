Українська співачка Ані Лорак, яка живе в Росії, похвалилася новим концертним образом з блискітками

Як відомо, Ані Лорак намагається підкреслити власну привабливість максимально різними образами, які б виставили її у вельми яскравому світлі. Оскільки зірка вважає за краще хвалитися стрункою фігурою, більшість її нарядів, так чи інакше, будуть з акцентом на її вигини.

Кароліна на сцені Кароліна завжди виглядає яскраво і максимально зображує епатажний вигляд, на відміну від домашніх спортивних образів. Так, на концертах Лорак завжди блищить в елегантних нарядах.

Зараз артистка почала знову показувати виступи зі свого шоу "DIVA", тому в її сценічних нарядах багато страз, часто бурлескних образів, сіточки, блискіток і вирізів на стегнах або декольте.

Блискучий наряд персикового кольору з сіточкою ідеально вписався в цю лінійку образів співачки. Відкрите декольте Лорак в елегантному костюмі лише додало "жвавості" образу зірки.

Нагадаємо, що співачка Ані Лорак в купальнику вирішила віддячити шанувальників незвичайним способом: "буду вибирати особисто...".

Як повідомляла Politeka, Лорак показала своє обличчя поблизу, губи стали занадто великими:"Рот, як у качки".

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