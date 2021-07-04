Співачка Санта Дімопулос переможниця шоу "Танці з зірками" поділилася кадрами своїх тренувань
Відома артистка під час своїх вагітностей кілька разів набирала вагу, передає Politeka.net. Співачці довелося докласти зусиль, щоб привести себе у форму.
Зокрема, коли артистка була вагітною вдруге, вона набрала 24 зайвих кілограми.
Після пологів Санта стала харчуватися правильніше, а також приділяти більше часу фізичним навантаженням. Також переможниці "Танців з зірками" допоміг масаж і обгортання з водоростей.
Навіть на відпочинку красуня не забуває вправлятися. Про це свідчить відео, яке Санта розмістила у своєму Instagram.
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На кадрах співачка позувала в блакитній маєчці, шортиках і кепці. Молода мама присідала і робила випади вперед.
"Після шести кілометрів невелике тренування для ніг", - написала Дімопулос, видавши секрет ідеальної фігури.
Зазначимо, артистка стала займатися легкими тренуваннями через 2,5 місяці після других пологів.
Зараз красуня разом з сім'єю знаходиться в Італії. Зірка показала, чим харчується за кордоном. Зокрема, на її тарілці був рак з морською капустою, що дуже корисно для організму.
Також в щоденному раціоні зірки є каші, овочі та фрукти. Результати харчування і спорту видні неозброєним поглядом.
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