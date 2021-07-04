Супермодель Белла Хадід, яка вважається найкрасивішою жінкою світу за принципом золотого перетину, захопила видом на пляжі

Заради того, щоб брати участь в модних показах Victoria's Secret, зірці належало схуднути, причому дуже сильно. Щоб досягти мети, зірка навіть звернулася до дієтолога і склала жорстке меню.

В результаті, Белла схудла навіть сильніше, ніж слід було і їй довелося набирати трохи зайвих кг, щоб відповідати здоровим нормам. Зараз модель розбурхує образами на пляжі, де з'являється в трендових купальниках і виблискує фігурою без найменшого збентеження.

Оскільки Хадід звикла до уваги камер, вона завжди відчуває себе дуже впевнено. У рожевому бікіні з квітковим принтом струнка Белла виглядала досить витончено, чим срзу звернула увагу на себе.

Причому, заради таких форм Хадід як і раніше старанно працює в спортзалі і ходить окремо на бокс, щоб не давати м'язам розслабитися.

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