Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, появилась на публике в "живом" образе
Хадид часто оказывается в центре внимания, ведь ее внешность не может оставить равнодушными. Девушка не только резко сбросила вес ради модных показов, но еще и в свое время обеспокоила чрезмерной худобой. В конечном счете, Белле пришлось набирать дополнительные килограммы, чтобы не выглядеть истощенной.
Теперь девушка, как видно, в идеальной для себя форме. Появившись перед поклонниками, Белла чувствовала себя уверенно и позитивно. С легкой улыбкой на лице, модель прошлась и показала лицо без множества косметики. В простом белом топике и темно-синих брюках с высокой посадкой звезда выглядела более чем уверенно.
Отметим, Белла ест понемногу, но часто. Однако, не секрет, что ее питание нельзя назвать правильным, так как в меню модели периодически встречаются бургеры, картошка фри и пицца. Но благодаря активности, физическим нагрузкам и любви к пешим прогулка, Хадид быстро сбрасывает набранное.
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Молодая супермодель, впрочем, никак не возражает экспериментов с образами и продолжает будоражить видом в новых съемках. Не так давно Белла решила поделиться кадрами из фотосессии, в которой позировала в дизайнерских нарядах перед стеклянными стенами – инсталляциями.
«Первый образ топ, малышка завораживает❤️; perfeita; вы выглядите такой счастливой, рад что ты вернулась к работе; божественная красоточка😍; такой красивый и дорогой человек❤️; УХ ТЫ!!! ты такой милый образ; Оуууу, звенит колоколами; Вау, ангел!; Белла, ты такая красивая и правда хороша; Аааа потрясающе; Королева Фенди».
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