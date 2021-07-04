Супермодель Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной мира по принципу золотого сечения, восхитила видом на пляже
Ради того, чтобы участвовать в модных показах Victoria’s Secret, звезде предстояло похудеть, причем очень сильно. Чтобы добиться цели, звезда даже обратилась к диетологу и составила жесткое меню.
В результате, Белла похудела даже сильнее, чем следовало и ей пришлось набирать немного лишних кг, чтобы соответствовать здоровым нормам. Сейчас модель будоражит образами на пляже, где появляется в трендовых купальниках и сверкает фигурой без малейшего смущения.
Поскольку Хадид привыкла к вниманиям камер, она всегда чувствует себя очень уверенно. В розовом бикини с цветочным принтом стройная Белла выглядела довольно изящно, чем срзу обратила внимание на себя.
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Причем, ради таких форм Хадид по-прежнему усердно трудится в спортзале и ходит отдельно на бокс, чтобы не давать мышцам расслабиться.
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