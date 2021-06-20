Известная модель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, показала, как проходит тренировка

Как пишет Politeka.net, Белла Хадид является популярной мировой моделью. Красотка также увлекается боксом и иногда показывает, как проходят тренировки, впечатляя фанатов в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Белла сделала подборку фото и видео, которые опубликовала в социальных сетях. На кадрах Хадид была в мини-шортиках и боксерских перчатках. Красотка тренировалась вместе с тренером, впечатляя усердностью.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Сильная Белла", "Оставайся сильным и поднимайся. Ты королева", "Я занимаюсь боксом 16 лет, это лучшее упражнение", "Негатив не избавит вас от проблем завтра, он просто сделает вас слабее сегодня. так что оставайся позитивным", "Горжусь тобой, моя королева", "Невероятная сила, Белла".

Сообщалось, что супермодель Белла Хадид показала себя в свежем образе.

В этот раз изюминкой образа стала кружевная вязаная кофта с узорами кремового оттенка и необычная прическа с высокой гулькой и перевязанными нитями в тон кофте.

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