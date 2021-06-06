Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, показала тонкую талию на новых съемках

Знаменитая молодая супермодель с детства была увлечена активным образом жизни. Поскольку Белла и ее сестра росла на ферме, она полюбила конный спор и постоянные прогулки. Немногим позже Хадид начала заниматься боксом. Поэтому теперь, когда ей надо быть в форме, Белле очень просто сбросить лишнее.

Главное правило модели – не отказывать себе в том, когда очень чего-то хочется. Поэтому в сети есть много фото со звездой, наслаждающейся фаст-фудом в компании знаменитых красавиц. В новой фотосессии Хадид в очередной раз подчеркнула: она способна удивить.

Даже в одном фирменном боди на завязках на бедрах ей удается выглядеть очень пикантно. Благодаря правильному уходу за собой и хорошим генам, фигура и кожи Беллы вызывают лишь восторг. Яркий синий оттенок спортивного наряда идеально подошел супермодели. Стильный, хоть и простой лук, оценили и поклонники звезды.

"Запрещено быть такой худенькой, волшебная Белз", - пишет один из фанатов модели под постом.

Ранее Белла Хадид решила поделиться яркой серией фото, на которых предстала в невероятном образе светской львицы. В черном силуэтном платье с крупными вырезами на талии и бедрах супермодель смогла подчеркнуть свои «лучшие стороны».

Поклонники ответили:

«Барби BB; самый красивый 😍; Не для романтики;Это урожай собрался; какая превосходная девушка, способна влюбить любого; Мне кажется, вы Белла похорошели; это опасно, быть такой прекрасной; Она так красива; Люблю вас; Королева 😍».

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