Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як провела минулу ніч

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня вирішила в Instagram показати, як пройшла минула ніч на "Новому каналі".

На нових фото, які Леся опублікувала, красуня була в картатій накидці і без штанів, сидячи на кріслі і виставивши п'яту точку перед водієм "Ле маршрутки" Богданом Богдановичем. Чоловік у цей момент щось їв, а Леся висунула язика, повернувшись до камери.

На інших кадрах можна побачити Лесю в костюмі динозавра, а ще на одному Богдана в розвом костюмі.

"Про минулу ніч", - написала красуня.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Рожевий фей. Він існує", "першого фото було достатньо", "у Богдановича класний купальник", "неподобство якесь", "Ахаххаха, кожна фотка дуже дивна", "Леська, дракончик прикольний", "ну чому це так смішно".

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