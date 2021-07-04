Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна не перестає дивувати талантами

Як передає Politeka.net, новим відео на своїй сторінці в Instagram похвалився батько Лізи (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Галкін не приховує, що їх з Аллою дочка росте дуже тямущою і допитливою. Зіркові батьки всіляко заохочують творчий розвиток своїх дітей. Вони виявляють інтерес до музики, танців, співу та інших мистецтв.

Цього разу Ліза продекламувала вірш, чим викликала справжнє захоплення передплатників Галкіна.

Відео, як завжди, захопило шанувальників юної дочки Пугачової і Галкіна.

"Приголомшлива", " Талантище! Така красуня. Я намагаюся не пропускати жоден уривок ваших відео. Прекрасна сім'я, прекрасне виховання...", "відхід зі сцени, як завжди, феєричний", " Лизаветишна просто приголомшлива! Максим, ви вже готові натовпу кавалерів відганяти?", "Така класна! Справжня актриса!", "На Христину маленьку схожа", - писали в коментарях під постом.

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