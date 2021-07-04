Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестает удивлять талантами

Как передает Politeka.net, новым видео на своей страничке в Instagram похвастался отец Лизы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Галкин не скрывает, что их с Аллой дочка растет очень смышленой и любознательной. Звездные родители всячески поощряют творческое развитие своих детей. Они проявляют интерес к музыке, танцам, пению и другим искусствам.

На этот раз Лиза продекламировала стих Бабочка, чем вызвала настоящий восторг подписчиков Галкина.

Видео, как всегда, восхитило поклонников юной дочки Пугачевой и Галкина.

"Потрясающая", "Талантище! Такая красотка. Я стараюсь не пропускать ни один отрывок ваших видео. Прекрасная семья, прекрасное воспитание…", "Уход со сцены, как всегда, фееричен", "Лизаветишна просто потрясающая! Максим, вы уже готовы толпы кавалеров отгонять?", "Такая классная! Настоящая актриса!", "На Кристину маленькую похожа", - писали в комментариях под постом.

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