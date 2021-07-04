Дружина відомого українського гумориста Євгена Кошового Ксенія показала, як релаксує у вихідний

Як пише Politeka.net, Ксенія та Євген більше 10 років у шлюбі. У пари народилися дві дочки, які вже встигли проявити себе на сцені. Дружина Кошового не така публічна, як чоловік, але іноді ділиться цікавим контентом в Instagram з українцями.

Цього разу Ксенія вирішила показати, як проводить час у неділю. Красуня була роздягненою і лежала на кушетці, надівши на волосся захисну шапочку. Як можна зрозуміти, Кошова вирішила цей день присвятити собі і зайнятися приємними косметичними процедурами.

"Неділя. Саме час зайнятися собою. Релаксую від цих чарівних кистей. Мені так подобається, дівчатка", - сказала Кошова під кадрами в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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