Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в незвичайному ракурсі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Дівчина прославилася ще за часів дуету "Потап і Настя", а зараз активно будує сольну кар'єру під псевдонімом NK. Також красуня активно веде сторінку в Instagram, де підігріває до себе інтерес.

Цього разу Настя опублікувала фотографію, на якій позувала в мініатюрному бікіні. Красуня стояла біля столу зі стільцем, знімаючи себе на телефон. Каменських підняла телефон над собою, зробивши акцент на бюсті і обличчі, завдяки чому Селфі вийшло досить провокаційним.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже Настя Каменських її опублікувала в сторіс Instagram, де подібні інструменти відсутні, але зазвичай без компліментів красуню не відпускають: "як ти схудла... терміново 20 ін'єкцій тірамісу внутрішньошлунково".

Нагадаємо, Настю Каменських у жовтому костюмі сплутали з Монікою Беллуччі

А ще Politeka писала, що Каменських без одягу прикрилася однією піною, показуючи кокетливі ігри у ванній

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських відверто розповіла про образи на Потапа і його страху



