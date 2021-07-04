Старша дочка Олі Полякової Маша у чорному купальнику влаштувала літню фотосесію в басейні
Молода дівчина почала активно показувати у себе в Instagram яскраві фото і ролики, щоб стати популярним блогером і самостійно заробляти гроші на рекламі і переглядах. Оля Полякова-мама дівчинки-підлітка-зовсім не заперечує проти такого виду заробітку через Інтернет.
Тому Маша намагається ділитися новими кадрами досить активно. Часом, не обходиться і без множинної критики. Попереднє відео Маші серйозно розкритикували, вважаючи поведінку дівчини награним і показушним.
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В цей же раз дівчина вважала за краще опублікувати короткий ролик в Instagram, раніше відзнятий для додатка Тік-ток. Зробила це Маша для того, щоб уникнути критики в мережі і зайвих негативних коментарів. У самому відео Маша поніжилася в басейні, хвалячись вдалим літнім відпочинком в чорному купальнику.
Ось що раніше відповіла Маша на потік критики на свою адресу після нового відео для Тік-струму:
"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Самий дизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але хлопців, ну як би мені пофіг. Ну серйозно " - скрививши обличчя на камеру, Маша розсміялася, ігноруючи критику.
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