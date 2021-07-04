Відома українська актриса Ольга Сумська показалася в товаристві колишнього чоловіка Євгена Паперного і поточним партнером актором Віталієм Борисюком

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська та Євген Паперний складалися в офіційних відносини з 1987 по 1991 Рік. У пари є спільна дочка-Антоніна Паперна, яка будує кар'єру в Москві. Після розлучення Ольга вийшла заміж через 5 років за Віталія Борисюка, з яким перебуває у відносинах донині.

На кадрах Ольга сиділа в автомобілі на передньому сидінні, поруч з Віталієм. Ззаду можна побачити колишнього чоловіка Євгена.

"Наш творчий десант вже виїхав до міста Житомир. Євген Васильович, Віталій Миколайович і сьогодні "Сублімація", - сказала Ольга.

"Житомир, зустрічай. Сублімація любові", - написала під кадами Сумська.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео, адже воно було в сторіс Instagram.

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