Відома українська співачка Настя Каменських показала, як готується до майбутнього концерту
Настя Каменських вирішила показати, як готується перед виступом на фестивалі Atlas Weekend – 2021, де вже встигла оглянути сцену. Як відомо, фестиваль вважається досить масштабною подією, тому зірки до нього готуються дуже старанно, і щоб показати ідеальний виступ, багато годин проводять разом з командою на підготовці.
Каменських вирішила підігріти інтерес до себе, тому опублікувала кілька кадрів на сцені. Без гриму, укладок і яскравого макіяжу зірка позувала перед камерою в червоному комбінезоні, показуючи ідеальний загар.
"Вже завтра зустрінемося з вами на atlasweekend ! Ви готові до нестримного веселощів?😂 😘 "- пише Каменських під постом.
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Шанувальники поспішили відповісти:
"Така красива, така природна🔥; Настя, яка ти красива!!!❤ ; Така гарненька💖; Да уж..у вас в коментах одні боти 😢; природна краса😍; молодець Анастасія відразу вибух танцполів забезпечений; яка ти красива..); яка Настя справжня. Що рідкість для нинішнього шоу-бізнесу"»
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